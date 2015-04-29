豫园商城拟定增募资至多100亿元 打造黄金珠宝互联网平台

泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判 被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透上海4月29日 - 上海豫园旅游商城股份有限公司(600655.SS)周三公告称，拟以不低于13.87元人民币/股，非公开发行不超过7亿股，募资不超过100亿元人民币，扣除发行费用后将全部用于黄金珠宝全产业链互联网平台，以及补充流动资金。
公告显示，其中本次黄金珠宝全产业链互联网平台计划投资总额为80.28亿，包括五大平台和一个中心的软硬件采购、建设、维护和推广投入。
豫园商城指出，黄金珠宝全产业链互联网平台采用“互联网＋”的模式重构黄金珠宝业，在产业链的产品设计、加工和销售环节分别搭建对应的设计平台、加工商管理展示平台、O2O销售平台，并将全产业链的信息在数据中心进行整合，从而打破传统产业链中各环节彼此之间相互封闭的状态，实现各环节的信息流通。
豫园商城还称，此外该平台中还加入全产业链金融支持平台，该平台将增强上下游企业融资能力，进而提升产业链整体效率。
豫园商城因筹划定增事项，公司股票4月8日起停牌，停牌前收报19.34元，此前一个月累计上涨40.2%。(完)
参看详情，可点选上海证券交易所网站 here（完）
(发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil未支付索赔金额逾1,500万美元。