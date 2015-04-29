豫园商城拟定增募资至多100亿元 打造黄金珠宝互联网平台

路透上海4月29日 - 上海豫园旅游商城股份有限公司(600655.SS)周三公告称，拟以不低于13.87元人民币/股，非公开发行不超过7亿股，募资不超过100亿元人民币，扣除发行费用后将全部用于黄金珠宝全产业链互联网平台，以及补充流动资金。

公告显示，其中本次黄金珠宝全产业链互联网平台计划投资总额为80.28亿，包括五大平台和一个中心的软硬件采购、建设、维护和推广投入。

豫园商城指出，黄金珠宝全产业链互联网平台采用“互联网＋”的模式重构黄金珠宝业，在产业链的产品设计、加工和销售环节分别搭建对应的设计平台、加工商管理展示平台、O2O销售平台，并将全产业链的信息在数据中心进行整合，从而打破传统产业链中各环节彼此之间相互封闭的状态，实现各环节的信息流通。

豫园商城还称，此外该平台中还加入全产业链金融支持平台，该平台将增强上下游企业融资能力，进而提升产业链整体效率。

豫园商城因筹划定增事项，公司股票4月8日起停牌，停牌前收报19.34元，此前一个月累计上涨40.2%。(完)

参看详情，可点选上海证券交易所网站 here（完）

(发稿 吴芳; 审校 林高丽)

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