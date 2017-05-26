豫园商城拟向复星系公司收购28家地产公司 作价241.6亿元

路透上海5月26日 - 中国大型商业公司--豫园商城(600655.SS)周四晚公告称，拟向间接母公司复星国际(0656.HK)旗下17家公司收购上海星泓等28家地产公司全部或部分股权，资产作价241.6亿元人民币。

同时公司还拟向另一股东上海黄浦区国资委旗下的上海黄浦区房地产开发实业总公司收购新元房产100%股权，股份作价16.08亿元。本次收购的标的资产价值共计257.68亿元，全部以定向增发股份作为对价，每股发行价9.98元，本次重组将不涉及募集配套资金安排。

本次收购后，豫园商城的总股本增至40.19亿股，较目前增加1.8倍。复星系的合计持股将由此前的26.45%增至69.69%；黄浦区国资委的合计持股由12.03%降至8.31%。

公告称，目前豫园商城是一家拥有珠宝零售、餐饮品牌、旅游商业、老字号品牌零售、旅游地产等业务的大型综合商业集团。本次交易标的为复星近年持续打造的“蜂巢城市”复合功能地产业务资产、黄浦区国资委拥有的豫园商圈毗邻核心物业。本次收购后，上市公司的主营业务将注入新的元素，有助于实现“快乐、时尚”业务的战略升级。

蜂巢城市围绕金融服务、文化旅游、物流商贸、健康体验主题，集聚产业资源、引入全球内容，成为复星构建快乐时尚产业集群的重要支撑。“蜂巢城市”注入，将大大提高上海豫园商圈周边老城厢地区整体更新过程中，区域整合和资源调集的企业能力。

豫园商城自去年12月中开始停牌，筹划重大事项，停牌前收报11.42元。因上证所需对本次重组材料进行事后审核，公司股票将继续停牌。（完）