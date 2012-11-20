俞正声不再兼上海市委书记 由韩正兼任

路透北京11月20日电---中国高层的人事变动继续紧锣密鼓地展开,中共中央最新决定,新晋升的中央政治局常委俞正声不再兼任上海市委书记、常委、委员职务;由上海市长韩正兼任上海市委书记.

新华社周二并报导,新当选的中央政治局委员孙政才也不再兼任吉林省委书记、常委、委员职务,稍早已宣布由其出任重庆市委书记,接替张德江的重庆市委书记、常委、委员职务.

俞正声现年67岁,是此次当选十八届中央政治局常委的七个常委中最年长者;而孙政才现年49岁,曾担任农业部部长职务,他和胡春华是十八届选举出的25名中央政治局委员中最年轻的两位.

中国周一已公布两个高层职务的变动,由孟建柱接替周永康担任中央政法委书记,赵乐际接替李源潮任中央组织部部长.

孟建柱和赵乐际均为新当选的25名中共中央政治局委员之一.

於14日闭幕的中国共产党第十八次全国代表大会,选出习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽七人为中央政治局常委,并选出了中央政治局委员.(完)

--发稿 沈燕; 审校 张喜良

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