又有两家在美上市中资科技公司获CEO私有化要约

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透7月9日 - 在一连串接获私有化提案的在美上市中资企业中，视频流媒体网站运营商欢聚时代(YY.O)和在线零售商当当网DANG.N周四成为最新的两家。
欢聚时代董事长雷军和首席执行官李学凌提议将该公司私有化，对该公司估值约36.9亿美元。而在线图书和媒体零售公司当当网首席执行官李国庆和董事长俞渝提出，以每单位美国存托股份(ADS)7.812美元对公司进行私有化。
过去几周在中国股市急跌的辐射影响下，在美上市中资企业股票也受到严重冲击。上述提案正是在这一背景下提出的。
自6月25日收盘以来，当当网和欢聚时代股价已分别下跌36.1%和21.6%。
“过去几个交易日中，这两家公司的股价大幅受挫，所以我觉得两家公司管理层肯定认为，当前较低的股价正是提出私有化提议的好机会，”Summit Research分析师Henry Guo告诉路透。
自中国总理李克强鼓励中国企业回归，以推动企业在国内上市以来，已有多家中资科技公司收到了在美国退市及私有化要约。
多家中资科技公司的高管押注在国内上市估值会更高，还有一些高管希望，政府正式禁止外资控股国内科技企业后，此举可规避由此带来的法律问题。
雷军和李学凌对每单位欢聚时代ADS出价68.50美元，较该股周三收盘价溢价17.4%。据汤森路透的数据显示，截止3月31日，欢聚时代发行在外的ADS共有5,380万单位。
对当当网的出价较该周三收盘溢价20%。李国庆和俞渝已持有该公司约35.9%的股权，并掌握公司83.5%的投票权。
当当网的ADS周四在纽约证交所最高上涨9.7%至7.14美元，欢聚时代在Nasdaq最多上涨6.9%至62.35美元。
两家公司均表示，将成立特别委员会来评估私有化要约。(完)
(编译 刘秀红/汪红英；审校 徐文焰)
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