郑糖收创一个月低位 主产区开榨增添供应压力

路透上海11月15日 -中国郑州商品交易所白糖期货周五收低逾1%，创出一个月低位，主产区广西等地糖厂陆续开榨，令后期供应压力渐增，而甘蔗收购价的下调也使制糖成本的支撑有所削弱。

白糖主力405合约收低1.32%至每吨5,072元，创出7月4日以来最大单日百分比跌幅。近月401合约下跌0.98%至5,138元。

上海中期白糖分析师经琢成表示：“新糖上市临近，每年这个时间的季节性供应压力都很大，不排除白糖主力合约短线跌破5,000元关口的可能，但在糖厂成本支撑下，要击穿4,800元附近的年内低点也不太容易。”

目前国内糖料主产区--广西已有十多家糖厂开榨，另一产糖大省--云南下周也将有糖厂开榨。业内人士预计，新榨季国内糖产量将维持在偏高水准。

中国广东糖业协会理事长刘汉德月初在一个行业会议上表示，2013/14榨季中国食糖产量料为1,300-1,350万吨。该估值与上一榨季1,307万吨的实际产量大致持平。

广西物价部门此前宣布，将新榨季糖厂甘蔗收购价从上年度的每吨475元调降至440元，这是甘蔗收购价连续第二年下调。

业内人士表示，收购价的下调将降低糖厂的原料成本，但鉴于同样占较大比重的其他经营成本变化不大，调价对糖价整体成本的影响不算太大。

国际糖业组织预计(ISO)周四在报告中称，预计2013/14年度全球糖供应过剩量为470万吨，略高于此前预估的450万吨吨，但低于2012/13年度的供应过剩量1,060万吨。

上海中期的经琢成估计，这波白糖期价的下跌空间相对有限，时间上跌势料持续至12月中旬，届时启动的春节备货需求将会推动市场企稳反弹.（完）

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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