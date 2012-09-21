赞比亚批准中国有色矿业铜矿项目

路透卢萨卡9月20日电---中国有色矿业(1258.HK)旗下的中色非洲矿业有限公司发言人Nelson Jilowa周四称，该公司已被获准投资8.32亿美元在赞比亚建设一座年产能6万吨的铜矿。

Jilowa对路透表示，赞比亚环境管理机构批准该公司在卢萨卡西北约400公里处建设South East Ore Body项目。

Jilowa称，今年将开工建设。该公司将建设一个选矿厂和用於生产、服务和通风的四个矿井。铜精矿将由谦比希铜冶炼厂或铜带省其他冶炼厂进一步加工。

递交给环境管理机构的文件显示，该项目铜矿储量预估为7,600万吨以上，平均品味2.18%。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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