赞比亚取消一中资煤矿采矿牌照

路透卢萨卡2月20日 - 赞比亚矿业部长Yamfwa Mukanga周三称，该国已取消中资科蓝煤矿（Collum Coal）的牌照，因安全和环保存在问题，且未支付采矿权使用费。

Mukanga表示，该国政府取消了科蓝煤矿持有的全部三个牌照，该矿位于首都卢萨卡以南325公里。

“政府已经接管这些矿山的运营，直至找到合适的投资者。”

Mukanga指出，科蓝煤矿存在安全、健康和环保方面的不良记录，主要是因为雇佣了不合格的员工。

“之前曾要求该矿完全关闭，以便管理层遵守矿山安全部门的要求，但情况并无改善。”

Mukanga称，该矿没有配备救护车或地下急救站等紧急医疗设施，也没有遵照赞比亚法律申报其矿产量。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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