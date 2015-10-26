Zara老板奥特加短暂登顶全球富豪榜

西班牙时尚品牌Zara母公司Inditex的老板阿曼西奥·奥特加（Amancio Ortega）周五一度超越比尔·盖茨，成为全球首富。当日晚些时候随着微软股价大涨10%，盖茨重又夺回世界首富宝座，但奥特加短暂登顶《福布斯》实时富豪榜，在西班牙国内被视为具有里程碑意义。奥特加带领Inditex成为西班牙最大的企业，旗下品牌Zara对注重价格的消费者而言已成了时尚代名词。路透