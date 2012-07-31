英国女王外孙女在马术赛表现不俗

路透伦敦7月30日电(记者Sarah Edmonds)---英国女王的外孙女扎拉·菲利普斯(Zara Phillips)周一在奥运会马术比赛第二阶段的越野赛中表现不错，有望为英国队在该项目上获得一枚奖牌。

她在规定时间内完成比赛且没有出现失误，特别是她的马匹在赛道上前蹄差点滑倒，而当天赛道非常湿滑，共有7位选手从马上跌落。

当天大约有一半的选手完成了越野赛的比赛，在所有完成比赛的运动员中，菲利普斯排名第五，并且是仅有的5名在10分零3秒的规定时间内完成比赛的运动员之一。

“赛道太滑了，还有小山和转弯，”菲利普斯说，“比赛很艰难。”

马蹄打滑後马匹在草地上快速转弯时更加困难，但是菲利普斯仍然还是表扬了她的坐骑High Kingdom。

“他拥有这一种类马匹的全部优点，他速度快、转弯好，他表现很出色。”

一些完成了格林威治公园赛道比赛的骑手称，他们提前采取了预防措施，采用了特大防滑钉，从而在共设有28个障碍的全长5.7千米的赛道上为马匹和选手提供更强大的抓地力。

威廉王子(Prince William)和妻子剑桥公爵夫人(Duchess of Cambridge)凯特、哈里王子(Prince Harry)，以及多位王室成员，都到现场为扎拉加油。

菲利普斯的母亲安妮公主(Princess Anne)，在1976年蒙特利尔奥运会上也曾代表英国队出战马术比赛。(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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