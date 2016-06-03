版本:
中国
中国财经 | 2016年 6月 3日 星期五 08:41 BJT

陈华平出任郑商所理事长 曾任证监会机构部副主任

路透上海6月3日 - 中国郑州商品交易所周四晚公告，经中国证监会党委决定，陈华平任郑州商品交易所党委书记，提名为郑州商品交易所理事会理事长人选；张凡不再担任郑州商品交易所党委书记、理事长职务。

按照法定程序，郑州商品交易所召开第五届理事会第18次会议，选举陈华平为郑州商品交易所理事会理事长。

证券时报报导显示，陈华平此前曾经担任证监会打击非法证券活动办公室主任，机构部副主任。（完）

(发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐