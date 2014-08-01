《A股技术分析》沪综指逼空上涨后调整压力将释放

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
作者 曾祥进
路透北京8月1日 - 中国股市沪综指.SSEC连续第二周上涨，多头通过盘中高举高打成功引发逼空走势，市场整体氛围持续趋暖。技术面显示，股指连续上涨过程中成交量开始出现背离，各技术指标均进入超买区后现转弱迹象，调整压力明显加大，后市高位震荡后有快速回落可能。
中长线看，7月收盘月线对此前5个月的低位平台形成明显突破，股指震荡平移数月后亦向上突破五年来形成的下跌通道上轨，技术上惟需要通过调整回抽2,080-2,150区域以夯实中长期底部，后市尚有一个宽幅震荡的过程。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (here)
沪指在上周收至年线上方后，本周快速通过2,140点中线压力位，激发市场追涨情绪并成功逼空短线买盘入场，市场预期得到很大扭转。
均线系统显示，短线大盘处强势中，但股指上升速度急促，基础不稳，2,200点上方面临获利和套牢盘双重卖压，随时可出现集中释放，料高位震荡后仍以回落调整为主，5日均线2,185点下周若有效破位则预示此前的上涨行情将告一段落。
本周一股指再度出现向上跳空缺口，与此前2,105、2,078两个普通型缺口共同形成对大盘的向下牵引，目前年线位于2,095点处，技术上亦有回抽需要。
指标方面，日KDJ进入超买区后即将形成死叉，RSI亦自超买区掉头回落，MACD红柱缩短，均显示短线调整或已开始。
较长期走势(月线图): (here)
沪综指7月出现19个月来最大单月涨幅，此前5个月在2,000点上方形成的平台震荡格局被明显打破，大盘亦在震荡横移数月后突破2009年8月以来形成的中长期下跌通道上轨，中长期技术面得到切实改善。
此外，7月月线一举贯穿各条主要月均线，同时辅以明显放大的成交量，多头意在毕其功于一役以彻底扭转此前积弱已久的市场人气，但升势明显过于急促，上涨基础尚不牢固，对于主要月均线难以形成有效突破，股指中线仍需通过回抽2,080-2,150区间，震荡夯实中长期底部后，才能出现真正的转势行情。（完）
(审校 杨淑祯)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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