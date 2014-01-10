《A股技术分析》沪综指后市料持续震荡下跌

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
作者 曾祥进
路透北京1月10日 -中国股市沪综指.SSEC本周不敌新股IPO重压，再现单边下跌。技术面显示，短线沪指将下破2,000点并填补去年8月1日形成的跳空缺口1,993-1,997点，随后因指标逐渐步入超卖区，跌势或缓和并出现力度有效的技术反弹；中线看，本周沪指长阴破位2,080点后，双头型态完全确立，大盘将持续震荡下跌，量度跌幅目标约在1,890点附近，沪指或并顺势考验去年低点1,849点。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (link.reuters.com/zur85v)
本周K线组合四阴一阳，多方几无还手之力，属典型的空头走势，盘中的间歇性反弹随后引发的是更多的卖压，下跌趋势极为明显。
沪指运行于所有短期均线之下，且均线系统空头排列，由于股指较前期2,080点附近震荡时愈加远离30日均线，造成短期乖离率偏大，预示大盘在继续跌至2,000点下方后将有所缓和。
技术指标方面，随机指标(KDJ)和相对强弱指标（RSI）再度步入超卖区，但出现短线背离，将抑制大盘再度出现急跌走势，布林通道（BOLL）下轨下周位于1,996点，预示大盘填补缺口后有短暂反弹回升要求。
本周成交量方面，显示为反弹缩量，下跌放量，整体维持较低能量水平，料短线技术性反弹亦难以提升量能，反之抑制其回升空间，上档2,050-2,060点为短线强阻力位。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/dyr85v)
沪综指本周累计收跌3.4%，为半年来第二大单周跌幅，大盘迅速远离中期各条均线，下跌趋势指向明确，目前股指已进入去年7-8月的低位震荡区间，后市料反复震荡下跌。
周技术指标方面，KDJ、RSI均持续下行，DX（趋向指标）低位走升，显示中线下跌趋势已形成，惟布林通道下轨制约股指，对大盘跌势起到缓和作用。
从型态看，沪市三年来第三个大型双头本周予以确立，按照去年大盘上涨最高2,270点与颈线2,080点间距测算，量度跌幅至少在190点左右，即下跌目标约在1,890点附近，而该点位距去年最低1,849点仅逾2%的距离，抑或在本轮跌势中受到考验。（完）
(审校 林高丽)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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