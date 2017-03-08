钢价走升中国企业正扩大生产 下半年钢铁或供大于求--钢企高层

路透北京3月8日 - 全国人大代表、中天钢铁集团董事局主席董才平表示，目前中国的钢铁产能依然很大，还没有释放全部产能，钢价回升后，很多钢企正在扩大生产，估计下半年可能出现供大于求的局面。

他是在两会间隙对路透记者做出上述表态的。他并称，现在钢铁企业的效益在复苏，利润正在逐渐恢复到政策水平。但他担心的是，目前钢铁价格较高，一旦大量企业扩大生产，钢价将马上回落。目前很多大型企业开工都只有60-70%。

“对于钢铁去产能我们是支持的，国家把钢铁秩序整顿好，对我们钢铁企业也很有好处，如果继续过剩，大家都少做点，维护市场稳定。”他称。

中国工信部部长苗圩上周日表示，今年要清理“地条钢”，做好僵尸企业处置工作；去产能要防止“边去边建”，严控新增钢铁产能。

董才平并指出，煤炭去产能之后，焦炭涨价，钢企的利润受到压缩；而煤炭产量减少反而让不少国内钢厂去国外进口煤炭，希望今年这种形势能有所改观，不再出现钢企买不到煤的情形。

“去年煤炭紧张的时候我也去澳洲进口了，国内没有，买不到。”董才平称，“我想国家会重视这个问题，如果国内企业去国外买煤炭，我们的外汇都要流出去了。”

海关公布的数据显示，今年前两个月，中国进口煤4,261万吨，同比增加48.5%，进口均价为每吨640.7元，上涨1.1倍。

中国国家发展和改革委员会周二称，中国今年全年煤炭去产能的目标任务是完全可以实现，随着供需关系会趋于宽松，煤价有望呈现平稳回落态势、不会大幅上升。（完）