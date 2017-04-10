中国浙能电力洽购巴西Belo Monte水力发电大坝股权--消息

路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力(600023.SS)正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。

这个亚马逊河主要支流的大坝项目装机容量达11,233MW，为Norte Energia财团旗下事业，该财团还包括公用事业Eletrobras (ELET5.SA)、Neoenergia SA、Cemig (CMIG4.SA)以及Light SA (LIGT3.SA)，矿产业者淡水河谷(Vale SA)(VALE5.SA)，还有养老基金Petros和Funcef。

消息人士不愿具名，因协商并未公开，他们也未提到潜在的交易金额。

目前尚无法联络上浙能电力置评。Norte Energia财团未予置评，将问题转给其大股东。(完)