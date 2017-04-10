中国浙能电力洽购巴西Belo Monte水力发电大坝股权--消息

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力(600023.SS)正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。
这个亚马逊河主要支流的大坝项目装机容量达11,233MW，为Norte Energia财团旗下事业，该财团还包括公用事业Eletrobras (ELET5.SA)、Neoenergia SA、Cemig (CMIG4.SA)以及Light SA (LIGT3.SA)，矿产业者淡水河谷(Vale SA)(VALE5.SA)，还有养老基金Petros和Funcef。
消息人士不愿具名，因协商并未公开，他们也未提到潜在的交易金额。
目前尚无法联络上浙能电力置评。Norte Energia财团未予置评，将问题转给其大股东。(完)
(编译 张明钧; 审校 李爽)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。