中兴通讯前三季预亏逾16亿元人民币

路透上海10月14日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周日发布业绩预告称,前三季预计亏损16.5亿元-17.5亿元人民币,因毛利率同比下降,以及配合美国商务部调查伊朗市场影响不利.

中兴通讯表示,第三季度营业收入同比下降约13%,主要系部分国际项目工程进度延迟,以及国内运营商集采模式对收入确认影响所致;同期总体毛利率亦同比下降约13个百分点.因此,虽然前三季度营业收入同比有所增长,但总体毛利率仍同比下降.

另外,因美国正在调查中兴通讯及控股子公司与伊朗的交易,公司正在配合调查,因此伊朗市场对经营业绩亦造成不利影响.

本月稍早,美国思科(Cisco Systems)(CSCO.O)因伊朗市场相关问题,已中止与中兴合作协议.

中兴通讯上半年实现净利润24.49亿元,同比下降68.17%,因投资收益下降、汇兑损失及部分运营商网络合同招标推迟等.

中兴通讯2011年前三季实现净利为10.69亿元.中兴通讯A股周五收报10.50元,三个月来累计下跌21.23%.(完)

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--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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