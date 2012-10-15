中兴通讯前三季预亏逾16亿(更新版)

专家称不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”手段
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。
(新增更多细节)
路透上海10月15日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)发布业绩预告称,前三季预计亏损16.5亿元-17.5亿元人民币,因毛利率同比下降,以及配合美国商务部调查伊朗市场影响不利.
公告并称,公司第三季度预计亏损19亿元-20亿元.第三季度营业收入同比下降约13%,主要系部分国际项目工程进度延迟,以及国内运营商集采模式对收入确认影响所致;同期总体毛利率亦同比下降约13个百分点.因此,虽然前三季度营业收入同比有所增长,但总体毛利率仍同比下降.
另外,因美国正在调查中兴通讯及控股子公司与伊朗的交易,公司正在配合调查,因此伊朗市场对经营业绩亦造成不利影响.
本月稍早,美国思科(Cisco Systems)(CSCO.O)因伊朗市场相关问题,已中止与中兴合作协议.
另据证券时报周一报导,公司管理层对目前的经营结果表示歉意,并决定集体降薪.管理层并表示,第四季公司将以利润为中心,全力提高订单盈利性,同时针对过往亏损项目,限期减亏、扭亏;并将对长期亏损且在短期内无法扭亏的代表处进行裁撤等.
中兴通讯上半年实现净利润24.49亿元,同比下降68.17%,因投资收益下降、汇兑损失及部分运营商网络合同招标推迟等.
中兴通讯2011年前三季实现净利为10.69亿元,第三季盈利2.99亿元.中兴通讯A股周五收报10.50元,三个月来累计下跌21.23%.(完)
--发稿 李宏薇/刘昕; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。
路透香港2月20日 - 环球互惠基金公司领航集团的亚洲分支周一发表调查结果显示，香港四分之三的财务顾问认为行业正趋向于费用制的收费模式，然他们为了推动收入增长仍然倾向采取佣金制。
路透上海2月20日 - 中国电商巨头阿里巴巴与零售巨头百联集团结成战略伙伴关系，在线上业务增势放缓之际发力进军实体零售业，双方将在全业态融合创新、高效供应链整合、支付金融互联、物流体系协同等六个领域展开全方位合作，阿里巴巴的新零售战略渐清晰。