中兴通讯证实美国思科终止与其合作

路透上海10月9日电---中国第二大电信设备厂商--中兴通讯0763.SZ(000063.SZ)周二表示,美国思科(Cisco Systems)(CSCO.O)已中止与中兴合作协议,证实路透稍早报导.

中兴通讯在深圳证交所公告声明指出,思科已在7月中止有关设备销售协议,并表示这对公司业绩影响不大.

周一时,消息人士向路透表示,思科已结束与中兴的长期销售合作关系,之前思科对中兴涉嫌向伊朗出售思科网络设备进行了内部调查.(完)