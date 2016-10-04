焦点：新西兰企业信心强劲与房市火热 难挡央行降息脚步

路透惠灵顿10月4日 - 周二发布的调查报告显示，新西兰企业信心大增以及房市火热，都不太可能阻止新西兰央行下月降息的脚步，因通胀仍然低于目标。

该央行9月维持利率于2.0%不变，并暗示近期至少会再降息一次。央行正在设法刺激物价更强劲地上涨，因为目前通胀率只有0.4%，远低于1-3%的目标。

“经济成长强劲，产能压力正在积聚，但通胀仍然不见踪影，”澳新银行(ANZ)的资深经济学家Cameron Bagrie表示。

“11月降息仍然很有可能，”Bagrie表示。

上周新西兰央行强调，“调降官方隔夜拆款利率的一大关键依据是，降低通胀预期进一步下滑的风险。”

分析师普遍预期新西兰央行将在11月10日降息25基点至纪录低位1.75%，并称明年有可能至少还会再降一次。

周二新西兰经济研究所(NZIER)公布的企业调查尽管大幅改善，但并没有改变这一看法。

26%的受访企业预期整体企业状况将改善，前次调查为19%。

不过，关于价格指标，有4%的企业称过去一个季度他们调降了价格。

ASB资深经济分析师Jane Turner称，企业对经济增长会进一步提高具有信心，尽管新西兰央行关注的通胀指标仍疲弱。

亦于周二公布的数据表明，9月房价继续上涨，Quotable Value's (QV)住宅价格指数较上年同期上升14.3%。

此外QV还指出，银行对抵押贷款新推出的限制措施似乎并没有对价格增长带来多大影响。

分析师将等待10月18日出炉的第三季消费者通胀数据以确定他们的观点。

虽然通胀数据若十分强劲，可能改变分析师的观点，但央行若未在11月降息，恐将导致新西兰元走强，而这是其十分不愿看到的。

新西兰较高的利率水平吸引追求高收益的外国投资者，由此导致的新西兰元升值则会抑制通胀并损及出口。

“新西兰央行或将意识到，如果他们现在放弃其暗示过的11月降息行动，特别是外界可能会解读为当前利率周期已到底部，那么新西兰元可能会有负面反应，”First NZ Capital的分析师Chris Green表示。(完)