郑商所将自4月25日起开展甲醇期货保税交割业务

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月28日 - 中国郑州商品交易所称，将自今年4月25日起开展期货保税交割业务的试点工作，试点品种是甲醇，试点区域是张家港报税港区。
郑商所网站周四刊登保税交割业务试点通知以及相关实施细则指出，制定报税交割仓库为张家港保税区长江国际港务有限公司，该仓库自4月25日起接受并办理甲醇期货保税标准仓单相关业务。保税标准仓单仓储费、出入库费用等交割相关费用与现行含税标准仓单相同。
根据实施细则，保税标准仓单在有效期内可用于实物交割、期转现、转让、作为保证金和折抵等。保税标准仓单的有效期在相应期货品种含税标准仓单有效期的基础上顺延5个交易日。
期货保税交割是指以海关特殊监管区域或保税监管场所内处于保税监管状态的、期货合约所载商品作为交割标的物进行期货交割的过程。
之前，大商所的铁矿石期货和上期所的铜期货均已开展保税交割业务。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)