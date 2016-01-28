郑商所将自4月25日起开展甲醇期货保税交割业务

路透北京1月28日 - 中国郑州商品交易所称，将自今年4月25日起开展期货保税交割业务的试点工作，试点品种是甲醇，试点区域是张家港报税港区。

郑商所网站周四刊登保税交割业务试点通知以及相关实施细则指出，制定报税交割仓库为张家港保税区长江国际港务有限公司，该仓库自4月25日起接受并办理甲醇期货保税标准仓单相关业务。保税标准仓单仓储费、出入库费用等交割相关费用与现行含税标准仓单相同。

根据实施细则，保税标准仓单在有效期内可用于实物交割、期转现、转让、作为保证金和折抵等。保税标准仓单的有效期在相应期货品种含税标准仓单有效期的基础上顺延5个交易日。

期货保税交割是指以海关特殊监管区域或保税监管场所内处于保税监管状态的、期货合约所载商品作为交割标的物进行期货交割的过程。

之前，大商所的铁矿石期货和上期所的铜期货均已开展保税交割业务。（完）