泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判 被判五年六个月徒刑并处罚金

路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。

据青岛市中级人民法院微博称，上述被告人为谋取非法利益，与他人合谋，利用信息优势连续买卖，操纵证券交易价格和交易量，犯罪数额及违法所得数额特别巨大，情节特别严重，严重破坏了国家对证券交易的管理制度和正常的证券交易秩序，其行为均构成操纵证券市场罪。

“法庭宣判后，被告人徐翔、王巍、竺勇均表示服从法院判决。”新闻稿称，经法院审理查明，2010年至2015年，被告人徐翔组织实施了13起证券交易操纵行为，王巍积极参与8起证券交易操纵行为，竺勇参与5起证券交易操纵行为，从中非法获得巨额利益。

此外，被告人徐翔单独或伙同被告人王巍、竺勇，先后与十三家上市公司的董事长或实际控制人，合谋控制上市公司择机发布“高送转”方案，引入热点题材等利好消息，徐翔、王巍基于上述信息优势，使用基金产品及其控制的证券账户、在二级市场进行涉案公司的股票的连续买卖，拉抬股价。

徐翔以大宗交易的方式，接盘上述公司股东减持的股票，上述公司股东将大宗交易减持的股票获利部分，按照约定的比例与徐翔等人分成；或者双方在共同认购涉案公司非公开发行的股票后，以上述方式拉抬股价，抛售股票获利，或实现股票增值。

2015年中国股市大幅波动后，新华社报导称，徐翔等人因通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，其行为涉嫌违法犯罪，被公安机关依法采取刑事强制措施。（完）