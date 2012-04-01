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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 07:10 BJT

****路透中文金融市场新闻使用代码一览表****

亲爱的客户,您好.以下市场报导中文新闻使用代码一览表,欢迎各位列印并放在手边参考.
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例如,若欲搜寻中国人民币汇率的报导:键入CMN-HK-FRX,按ENTER键即可.
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例行各项报导                      产品代码  直接提取代码     新闻代码
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＊＊＊＊外汇市场报导＊＊＊＊

 人民币在岸和中国利率市场新闻       CMN     [CNY/CN]         CN FRX EMRG ASIA

 人民币在岸新闻                     CMN     [CNY/CN-FRX]     CN FRX EMRG ASIA
 
 人民币离岸新闻                     CMN     [CNYO/CN]        CN FRX EMRG ASIA
    
〔中国汇市〕人民币询价交易午盘/收盘/中间价
                                    CMN    [CNY/CN-FRX-PMF]  CN FRX EMRG ASIA
〔人民币汇率〕国际清算银行月度人民币实际有效汇率
                                    CMN    [CNY/CN-FRX-US]   CN FRX EMRG ASIA
                                                             US TW HK
《中国人民币有效汇率变动情况表》    CMN    [CNY/CN-FRX-US]   CN FRX EMRG ASIA
                                                             US TW HK
〔台湾汇市〕台币兑美元              CMN     [TWD/CN]         TW FRX EMRG ASIA
〔纽约汇市〕美元盘中                CMN     [USD/CN]         US FRX EUR
〔纽约汇市〕美元盘初、收盘          CMN     [FRX/CN]         US FRX EUR
〔东京汇市〕美元盘初                CMN     [USD/CN]         JP FRX EUR ASIA US
〔东京汇市〕美元盘中、中午          CMN     [FRX/CN]         JP FRX EUR ASIA US
〔东京汇市〕美元尾盘                CMN     [FRX/CN]         JP FRX EUR ASIA US
〔欧洲汇市〕美元盘中                CMN     [USD/CN]         US FRX EUR EUROP
〔欧洲汇市〕英镑盘初﹑收市          CMN     [GBP/CN]         GB FRX EUR EUROP
〔欧洲汇市〕瑞郎盘初                CMN     [CHF/CN]         CH FRX EUR EUROP
〔韩国汇市〕早盘﹑收盘              CMN     [KRW/CN]         KR FRX EMRG ASIA
〔新兴汇市〕亚洲主要货币盘中        CMN     [EMRG/SGCN]      SG TH FRX ASIA EMRG
〔澳新汇市〕午盘﹑尾盘              CMN     [AUD/CN]         AU FRX ASIA
〔加拿大汇市〕加元兑美元收盘        CMN     [CAD/CN]         CA FRX
《外汇动态》                        CMN     [FXNEWS/CN]      FRX JP US EUR ASIA
                                                             EUROP
〔全球汇市〕X月X日止当周IMM持仓     CMN     [IMM/FXCN]       US DRV FRX EUR FUND 
                                                             ASIA EUROP
《重要新闻快速浏览》--全球主要外汇市场X月X日收盘报导
                                    CMN                      TOP FRX+国家及
                                                             区域代码
 全球外汇市场X月X日主要消息         CMN     [MI/DIARYCN]     FRX DIARY ASIA US
                                                             EUROP
《汇市解析》--技术面及价位预测      CMN     [TECH/FRXCN]     FRX INSI US EUROP
《全球市场》                                [MKTS/ASCN]      CN ASIA EMRG HK STX 
                                                             DBT ENR CRU US TOP FIN 
                                                             BANK BNK DRV
《汇市一周展望》                    CMN     [FX/OCN]         FRX US EUR JP ASIA

＊＊＊＊债市与货币市场焦点与动态＊＊＊＊

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》----X月X日
                                    CMN     [MMT/ISUCN]      CN ASIA EMRG CFACT
                                                             STX DBT MMT FUND CEN
〔中国债市〕人民币利率互换          CMN     [MMT/DRVCN]      CN ASIA EMRG DBT MMT
                                                             DRV INT
〔中国债市〕银行间现券收盘          CMN     [CN/CN]          CN DBT MMT GVD
                                                             EMRG ASIA
〔中国债市〕债市盘中报导            CMN     [CN/CN]          CN DBT MMT GVD
                                                             EMRG ASIA
〔中国票据市场〕                    CMN     [CN/CPCN]        CN DBT MMT EMRG
                                                             ASIA
〔中国公开市场〕                    CMN     [CN/MMTCN]       CN CEN MMT ASIA
                                                             EMRG
《中国公开市场分析》                CMN     [CN/MMTCN]       CN CEN MMT ASIA
                                                             EMRG CDEPTH
《中国公开市场预测》                CMN     [CN/MMTCN]       CN CEN MMT ASIA

〔中国新债〕                        CMN                      CN DBT ISU EMRG ASIA

《中国债市专栏》                    CMN     [CN/OCN]         CN DBT EMRG  

 中国企业债新闻                     CMN     [COR/CN]         CN DBT EMRG

 中国信用债承销商排名               CMN     [COR/CN-ISU]     CN DBT ISU BNK FIN 

《企业看点》--X月X日财务活动报导摘要CMN     [CHAT/CN]        DBT STX 

〔台湾货币市场〕每日资金预期变化因素CMN     [TWMMT/CN]       TW DBT MMT ASIA GVD
                                                             EMRG
〔台湾货币市场〕隔夜拆款利率        CMN     [TWMMT/CN]       TW MMT ASIA EMRG
〔台湾货币市场〕短期票券利率        CMN     [TWMMT/CN]       TW MMT ASIA EMRG
〔台湾债市〕早盘﹑早市尾盘﹑尾盘    CMN     [TW/CN]          TW DBT GVD ASIA EMRG
〔台湾债市〕附买回利率              CMN     [TW/CN]          TW DBT GVD ASIA EMRG
〔台湾债市〕公债指数                CMN                      TW DBT GVD ASIA EMRG
〔台湾债市〕指标券借券概况          CMN                      TW DBT GVD ASIA EMRG
〔台湾债市〕指标券三大交易商买卖超  CMN                      TW DBT GVD ASIA EMRG
 《台湾债市专栏》                   CMN     [COLUMN/CN-TW/OCN]  TW DBT EMRG   
 《台债本周展望》                   CMN     [TW/OCN]         TW ASIA EMRG DBT
                                                              MMT CDEPTH
〔台湾央行〕公开市场操作相关消息    CMN     [TW/MMTCN]       TW MMT INT CEN EMRG 
                                                             ASIA
〔美国债市〕公债收盘                CMN     [US/NCN]         US DBT GVD DRV 
〔美国债市〕资产支持债券            CMN     [ABS/CN]         US DBT ABS FIN MTG
〔美国债市〕抵押贷款支持债券        CMN     [MTG/CN]         US DBT MBS FIN MTG REA
〔美国债市〕公司债                  CMN     [USC/CN]         US DBT USC
〔货币债市〕美元LIBOR               CMN     [MMT/CN]         US INT DRV BNK EUROP
 
〔美国债市〕公债标售得标利率        CMN                      US DBT GVD ISU INT
〔东京美债〕                        CMN     [US/TCN]         JP US DBT GVD
〔伦敦美债〕                        CMN     [US/LCN]         GB EUROP US DBT GVD
                                                             DRV
〔欧元债市〕                        CMN     [GVD/EURCN]      DE EU EUR DBT GVD

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