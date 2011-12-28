〔中国汽车〕2015年二手车交易量将超1,000万辆,年均增约15%--商务部

路透北京12月28日电---新华社周二报导援引中国商务部称,中国汽车销量将持续增长,预计2015年时二手车交易量将超过1,000万辆,年均增长15%左右,并比"十一五"末(2010年)翻一番.

商务部近日发布"促进汽车流动业"指导意见称,力争到"十二五"(2011-2015年)末,中国汽车流通网络进一步完善,形成一批汽车、二手车、配件流通和报废汽车回收拆解骨干企业,汽车零售百强企业营业额占行业总量的比重超过30%.

同时,将加强农村汽车流通网络建设,积极培育二手车市场,促进老旧汽车报废更新,加快报废汽车回收拆解业发展.

此外,为减轻纳税人负担,中国国家税务总局发布了新的车辆购置税徵收管理办法,明确从2012年1月1日起,取消车辆购置税过户、转籍、变更业务,并大大缩小了实地验车的范围.

新办法还增加了"购买二手车时,购买者须向原车主索要《车辆购置税完税证明》"的规定.

上汽销售公司副总经理俞经民去年曾表示,国外发达国家二手车交易规模一般是新车的1.5倍-3倍,而国内二手车市场虽然近几年成长较快,占比仍不高,未来发展空间巨大.(完)

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