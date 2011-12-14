《即时观点7》中国11月新增贷款略高於预期,政策继续放松仍可期

路透上海12月14日电---中国人民银行周三公布数据显示,11月新增人民币贷款5,622亿元,略高於此前路透5,500亿元的调查中值;月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长12.7%,与路透调查中值一致.

数据并显示,11月末人民币各项贷款余额同比增长15.6%,亦略高於15.5%的路透调查中值.

浏览数据及路透调查中值一览表,请点选[ECI/CPOLL]

以下为市场人士的评论:

--瑞银证券中国首席经济学家 汪涛:

11月份广义货币同比增速如预期般继续走低,但这可能是此轮下行的最低点了,12月则可能会开始走升.

明年中国经济"保增长"应该会放在更突出的位置,准备金率应该还会下调,春节前有再下调一次的可能,但明年全年下调次数还要看外汇占款的情况.

--新加坡华侨银行分析师谢栋铭:

新增信贷好於预期,但今年至今中国银行业新增贷款只有6.8万亿元,比去年同期水平低了6,000亿元,全年的新增信贷可能低於7.5万亿元的政府目标.

货币供应量增速较低,我们认为这将为中国放松其信贷政策提供更大空间,比如增加明年的信贷额度.

--中国交通银行首席经济学家 连平

11月份的广义货币和狭义货币同比增速继续下滑,这在预期之中,当月最终贷款新增量比上旬和中旬的情况表现更好,但目前银行贷存比已经较高,很多银行月中的贷存比已经突破了监管指标,在存款增长乏力的情况下,银行後续放贷能力还是比较弱.

11月当月财政存款投放三千多亿元人民币,这对当月的流动性和银行存款增长是个积极的贡献,但未来还可能需要继续下调存款准备金率来支持明年1月份的贷款投放,最早还可能会在12月.

--西南证券首席经济学家 王剑辉

新增贷款数据,跟预期的差不多,但根据往年的经验,一般年底新增贷款都是比较少的,所以说,这个数据跟往年相比还是偏高的,这说明央行确实把信贷控制放开了,货币政策在一些方面做出调整,但M1和M2数据仍是在回落,这说明投放的新增贷款并没有提高企业活力,资金周转速度还是在下降,微观经济体的情况并不乐观.

M1和M2的增速已经连续五个月"双杀"了,同时减速,这有点像2008年,美国次贷危机的时候,那时候中国经济数据也是大幅回落,最终促使政府推出了一系列的经济刺激计划;现在M1和M2双杀再次持续出现,可能会对政府经济政策调整产生刺激作用,原来预期明年1-2月央行可能会第二次下调存款准备金率,现在来看,下调的时点有可能提前.

--国海证券固定收益分析师 高勇标:

M2增速基本符合预期,但M1增速还是下降得比较快,说明目前企业的现金流情况比较紧张,实体经济还将进一步恶化.

新增贷款方面略高於我们的预期,不过需要注意的是,非金融企业及其他部门中长期贷款仅增加813亿元,比上个月的2,370亿元大幅下降,是年内的第二低点,说明目前企业的投资意愿明显下降.结合物价来看,未来中国经济回落的速度可能比市场预期要大,在稳增长的目标下,未来货币政策将逐步小幅放松.

为配合信贷政策调整,存款准备金率可能最快会在1月份继续下调,如果明年一季度经济下降幅度超过预期,央行可能会开始下降基准利率.

--国泰君安固定收益部研究主管 周文渊:

M1下降得更快,显示企业的经营状况不容乐观,这也是和宏观经济的数据一致,预计该数据12月份同比增速将继续回落,不过年底因素的到来,12月份M2可能会率先出现反弹,而信贷增速也将从明年一季度开始回升.

人民币贷款规模为5,622亿元,和市场预期的5,500-6,000亿元比较一致.企业中长期贷款仅增加813亿元,环比大幅下降,银行对中长期贷款投放仍比较谨慎,可能也意味着企业对中长期贷款的需要在下降;居民户的中长期贷款增加1,136亿元,房地产的贷款需求仍保持在一定水平.

从贷款增速和货币供给增速看,货币条件仍处於继续紧缩之中,可见2011年年末的货币政策基调仍然只是微调,并未出现大规模放松.基於目前的情况,预计政策将继续小幅放松的态势,货币供给增速有望在明年一季度见底.

中央经济工作会议已经定调,和08年的情况完全不一样,明年的政策放松将是温和的,预计明年3-4次存款准备金率下调,一次存贷款利率的不对称调整.

--招商证券首席金融分析师 罗毅:

M1还在下降说明货币的收紧已经快到极致了,12月降准也跟信贷数据有较大的相关性,是在有意识地放松流动性,希望信贷能多出来一些.我们判断M1的底也就在这个位置附近,再次大幅下降的可能性已经不大.

接下来信贷整体还会偏松,降准会持续.预计时点不会太遥远,明年一季度,2-3次的降准是有可能的,全年5-6次降准也是可以期待的.

中央经济工作会议还是把"稳增长"提高到第一位,说明政府对货币过紧的情况还是有预期,未来还会通过降准刺激信贷.

--中银国际首席经济学家 程漫江:

广义货币(M2)同比增长12.7%,这个数据在预期之中,鉴於目前的形势,广义货币目前这个增速还会维持一段时间.

相对来说,11月新增贷款比此前预期略好,但受制於银行贷存比较高因素,未来银行信贷投放依然面临一定的困难,目前银行正在进行的发行债券募资给中小企业放贷,也只是总的信贷投放的一个补充.

鉴於目前通胀和经济增速放缓的态势,中国明年货币政策应该会相对宽松,明年"两会"前应该还会下调一次存款准备金率,但目前还看不到基准利率会下调.

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强:

从M2和M1增速继续下降的情况来看,前期货币政策放松的效果没有太明显的体现.对银行体系流动性来说,顺差减少和"热钱"外流等因素导致的资本外流,在一定程度上抵消了前期开始"定向宽松"货币政策的效果.

虽然央行已经下调了一次存款准备金率,但因为真正开始实施的时间是在12月初,所以对流动性的支撑作用可能要在12月以後体现.而且未来央行再下调存准仍是大概率事件,个人觉得明年一季度末之前,再下调一次这样的频率,比较符合央行目前确定的"稳健"货币政策基调.

11月金融数据中,当然也有一些积极的变化,比如说存款的增长.虽然不能说太乐观,但一定程度上会缓解市场的担忧.贷款方面,5,600多亿的增量不算是太高,根据中央经济会议对经济形势的判断,预计12月在此基础上还会有所增长.

--平安证券固定收益部研究主管 石磊:

信贷和存款增长以及M2数据还都比较好,信贷略高於预期,M1增速偏低还是说明经济比较差,考虑到M1的增速水平已很低,如果工业增加值增速再落到12%以下,政策可能就会比较给力了.

中央经济工作会议的表态虽没有太多新意,但还是要看实际动作,政策口号可能并不重要,流动性已经明显转好了,如果经济接下来没有明显起色,政策继续放松仍是可以预期的.

--交通银行金融研究中心研究员 鄂永健:

新增贷款这个数值跟我们预期的差不多吧,但是比上个月来说是低於预期的,10月份信贷数据出炉时市场都认为11、12月份的贷款会有较大的增长.