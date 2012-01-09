〔中国企业〕多数受访企业家对未来12个月发展持谨慎乐观态度--安永

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透北京1月9日电---国际会计和咨询公司安永[ERNY.UL]周一发布"中国CEO调查"显示,多数参与调查的企业家对未来12个月的发展持谨慎乐观态度.其中,28%的受访企业家预计业务将大幅改善,而51%则认为会略有改善.
这份由安永和长江商学院共同发布的调查并称,展望未来三年,32%的受访企业家将全球和中国金融系统所带来的风险视为主要挑战.
"目前中国优秀民营企业面临的主要问题来自激烈的市场竞争、不断攀升的运营成本及融资困难等方面."安永大中华区高增长市场主管合伙人何兆烽认为.
此外,受访的中国的企业家们对政府帮助他们渡过经济放缓抱有诸多期望,他们中24%盼望政府降低企业税,21%则希望更方便地获取信贷和进行股权融资.
中国国家统计局近日发布调查报告称,去年四季度中国企业景气指数和企业家信心指数环比均有所回落,但仍保持在景气区间,多数企业景气状态良好,今年经济不存在大幅度下滑的可能性.[ID:nCN1325218]
路透综合22家机构预测中值结果显示,中国2011年第四季度的GDP将放缓至8.7%,之前第三季度为9.1%.[ID:nCN1321558](完)
--发稿 苏丹; 审校 黄凯
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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