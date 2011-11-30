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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 09:20 BJT

〔表格〕澳洲10月经季节调整民间信贷较上月增长0.2%,低於路透预估

路透悉尼11月30日电---澳洲央行周三公布,10月经季节调整民间信贷较上月增长0.2%.

以下为数据细节(经季节调整百分比变动):

10月 9月 2011年10月/2010年10月

信贷总额 +0.2 +0.5 +3.5

房屋信贷 +0.4 +0.5 +5.7

其他个人用途信贷 -0.3 +0.2 -1.4

企业信贷 0.0 +0.6 +0.7

此前路透调查分析师预计10月民间信贷将增长0.4%.(完)

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--编译 李婷仪;审校 艾茂林

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