〔表格〕澳洲10月经季节调整民间信贷较上月增长0.2%,低於路透预估

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼11月30日电---澳洲央行周三公布,10月经季节调整民间信贷较上月增长0.2%.
以下为数据细节(经季节调整百分比变动):
10月 9月 2011年10月/2010年10月
信贷总额 +0.2 +0.5 +3.5
房屋信贷 +0.4 +0.5 +5.7
其他个人用途信贷 -0.3 +0.2 -1.4
企业信贷 0.0 +0.6 +0.7
此前路透调查分析师预计10月民间信贷将增长0.4%.(完)
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--编译 李婷仪;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。