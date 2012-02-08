〔美股盘後〕思科公布第二季业绩後股价大涨3.5%

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透纽约2月8日电---思科(Cisco Systems)(CSCO.O)周三在美股盘後交易中大涨3.5%,此前该公司公布业绩.
思科公布第二季非GAAP每股盈利0.47美元,GAAP每股盈利0.40美元;第二季营收为115亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师原先预计思科第二季每股盈利为0.43美元,营收为112.3亿美元.(完)
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--编译 李军;审校 于春红
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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