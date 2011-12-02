〔全球经济〕IMF总裁称欧元区将走出危机,但还有大量工作要做

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透圣保罗12月2日电----国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示:
* 对中国当局已同意让人民币逐步升值感到一些欣慰
* 对保护主义感到担心
* 长期危机可能促使一些国家采取保护主义措施
* 相较于以往新兴国家显然正在发挥更为重要的作用
* 欧元区将走出危机
* 需要实施财政整顿和结构性改革解决欧元区危机
* 解决欧元区危机还有大量的工作要做
* 欧元区面临的基本上是财政问题,不过也存在结构性改革的问题(完)
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。