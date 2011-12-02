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货币新闻 | 2011年 12月 2日 星期五 22:11 BJT

〔全球经济〕IMF总裁称欧元区将走出危机,但还有大量工作要做

路透圣保罗12月2日电----国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示:

* 对中国当局已同意让人民币逐步升值感到一些欣慰

* 对保护主义感到担心

* 长期危机可能促使一些国家采取保护主义措施

* 相较于以往新兴国家显然正在发挥更为重要的作用

* 欧元区将走出危机

* 需要实施财政整顿和结构性改革解决欧元区危机

* 解决欧元区危机还有大量的工作要做

* 欧元区面临的基本上是财政问题,不过也存在结构性改革的问题(完)

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