〔美股盘後〕惠普盘後重挫3.1%,此前公布业绩

基金产业：美国股票基金在3月1日止当周连五周吸引资金流入--理柏

路透纽约3月2日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公 布数据显示，投资者上周再度进驻风险较高的资产，挹注资金于美国注册 的股票及通胀保值债券基金。 美国的股票基金3月1日止当周吸纳73亿美元，连五周呈现流入；应税 债券基金则流入28亿美元。 美国的交易所上市基金(ETF)吸纳86亿美元，连续第九个月呈现流入 。 通胀保值债券基金及参与放贷基金(Loan-participation funds)均持 续获得投资人注资。 但投资者对最近几周颇为热门的部份基金心存戒慎，今年连续第二周 自日本股票基金撤资，亦为五周来首度撤离金融类基金。 市府债券流出3.46亿美元，终止连七周流入的局面。(完) (编译 龚芳; 审校 郑茵)