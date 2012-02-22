〔美股盘後〕惠普盘後重挫3.1%,此前公布业绩

德国企业：平价连锁超市Aldi本月将在中国通过天猫国际启动在线销售
路透柏林3月2日 - 德国平价连锁超市Aldi计划本月在中国启动在线销售，寄望用一系列葡萄酒、点心和早餐产品吸引中意德国品牌的中国消费者。
路透纽约2月22日电---惠普(HPQ.N)在周三美股盘後交易中下跌3.1%,此前公布业绩.
惠普公布2012会计年度第一季非GAAP每股收益为0.92美元,GAAP每股收益为0.73美元.第一季营收为300亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计惠普第一季度每股收益为0.87美元,营收307.1亿美元.
惠普预计2012会计年度GAAP每股盈利约为3.20美元,非GAAP每股盈利至少4.00美元.该公司预计2012会计年度第二季非GAAP每股盈利为0.88-0.91美元,GAAP每股盈利为0.68-0.71美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计惠普第二季度每股收益为0.95美元,营收304亿美元.分析师预计惠普2012会计年度每股收益为4.08美元,营收1,239.6亿美元.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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路透纽约3月2日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公 布数据显示，投资者上周再度进驻风险较高的资产，挹注资金于美国注册 的股票及通胀保值债券基金。 美国的股票基金3月1日止当周吸纳73亿美元，连五周呈现流入；应税 债券基金则流入28亿美元。 美国的交易所上市基金(ETF)吸纳86亿美元，连续第九个月呈现流入 。 通胀保值债券基金及参与放贷基金(Loan-participation funds)均持 续获得投资人注资。 但投资者对最近几周颇为热门的部份基金心存戒慎，今年连续第二周 自日本股票基金撤资，亦为五周来首度撤离金融类基金。 市府债券流出3.46亿美元，终止连七周流入的局面。(完) (编译 龚芳; 审校 郑茵)
路透北京／上海3月3日 - 中国第二大电商企业--京东公布第四季营收较上年同期跳增47%，受年底假期购物活动营收强劲的推动。同时，京东还宣布旗下京东金融的重组计划，出让京东金融股权，使其成为中资企业。