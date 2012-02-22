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科技资讯 | 2012年 2月 23日 星期四 05:15 BJT

〔美股盘後〕惠普盘後重挫3.1%,此前公布业绩

路透纽约2月22日电---惠普(HPQ.N)在周三美股盘後交易中下跌3.1%,此前公布业绩.

惠普公布2012会计年度第一季非GAAP每股收益为0.92美元,GAAP每股收益为0.73美元.第一季营收为300亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计惠普第一季度每股收益为0.87美元,营收307.1亿美元.

惠普预计2012会计年度GAAP每股盈利约为3.20美元,非GAAP每股盈利至少4.00美元.该公司预计2012会计年度第二季非GAAP每股盈利为0.88-0.91美元,GAAP每股盈利为0.68-0.71美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计惠普第二季度每股收益为0.95美元,营收304亿美元.分析师预计惠普2012会计年度每股收益为4.08美元,营收1,239.6亿美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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