《中国新债预测》农发行五年固息债利率预测均值3.65%,略低於二级市场

* 招标品种: 农发行五年固息金融债

* 招标金额: 至多150亿元人民币

* 招标时间: 周五(2日)10:00-11:00

* 受访人数: 9位(银行、券商、保险)

* 预测区间: 3.58%-3.70%

* 预测均值: 3.65%

路透上海12月1日电---中国农业发展银行周五将招标发行五年固息债.路透调查显示,央行近三年来首度下调存准率为市场注入流动性,且时点早于市场预期,引发政策转向宽松的强烈预期,市场利率水平有望进一步走低,明日农发行新债料受机构热捧,中标利率预测中值为3.65%,略低於二级市场.

"准备金率的调降使得货币政策更加宽松,再配合官方PMI偏低,收益率将再度大幅下行;之前的一级低於二级的惯例料将继续,所以预计本期债券中标利率依旧将低於二级市场,"上海一银行交易员称.

中国宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)自2009年3月以来首次降至荣枯分水岭50%下方,在宏观调控累计效应叠加外部经济愈见低迷的作用下,四季度经济增速继续回落已成定局.[ID:nCN1254906]

而因央行调降存准率的消息刚刚公布,二级市场波动较大,市场人士对该债的具体定位亦出现较大分歧.

上海一保险机构交易员较为乐观地表示,尽管今日五年期左右的金融债成交仍在3.70%左右,但"到明天可能就3.6%了,(因为)这段时间一有行情,波动都很大."

中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.分析人士认为,此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.[ID:nCN1253188]

上述保险机构交易员预计,该期农发行新债中标利率可能低至3.60%以下.

而上海另一保险机构交易员则认为,"(中标利率)估计不会偏离二级太多,3.70%左右,低太多我觉得空间没那麽大."

截至昨日收盘的中债登银行间债市固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,五年期品种收益率报在3.8644%.而今日中长期利率债收益率跌幅约在15个基点(bp)左右.剩余期限近五年的农发行金融债110417最新成交tCN110417=CFXS为3.7000%.

该期债为农发行今年第19期金融债,按年付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为12月6日,12月5日-6日为分销期,12月12日上市.(完)