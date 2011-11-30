《中国股市盘前看点》--11月30日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--香港公布10月份货币统计数据及外汇基金总资产

--德国10月实质零售销售

--欧元区消费者物价调和指数(HICP)11月初值

--美国非农生产率环比年率第三季修正值,11月芝加哥采购经理人指数,10月成屋待完成销售指数

**政策面**

--证监会负责人表示,此前拟首次公开发行(IPO)的胜景山河保荐机构--平安证券及其保荐代表人尽职调查未按规定进行,因此对平安证券出具警示函,保荐代表人被撤销保荐代表人资格.

**重点行业和公司**

--中国建筑(601668.SS)称,拟申请注册短期融资券和非公开定向债务融资工具规模,分别不超过人民币100亿元人民币,采取分次注册、一次或分期发行.[nCN1251280]

--国电电力(600795.SS)称,控股子公司国电大渡河流域水电开发公司拟建设猴子岩水电站,动态总投资近200亿元人民币.[nCN1251188]

--建设银行(601939.SS)(0939.HK)提名原中国人民银行纪委书记王洪章为执行董事.[nCN1251050]中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)董事会提名蒋超良为执行董事.这意味着阔别农行近16年的蒋超良,即将回归掌帅印.[nCN1249900]

--针对美国对中国输美太阳能电池(板)发起反倾销和反补贴("双反")调查,中国机电进出口商会周二表示强烈反对,但称无意在中国发起针对美国光伏产业的贸易战.[nCN1249730]

--为改善国内火电全行业经营困难状况,业内人士预期,中国电价上调方案公布窗口期已临近,近期政府或调高上网电价每千瓦时2.5分(0.025元人民币),且可能不局限於非居民用电以及部分省市.[nCN1251296]

**海外动向**

--道琼工业指数和标准普尔500指数周二连续第二日走强,因消费者信心指数高於预期,且解决欧洲财政问题的努力将取得进一步进展的冀望提振人气.道琼工业指数.DJI收涨32.62点,或0.28%,报11,555.63点[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC下档关键支撑仍位於2,300点附近.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>

深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>