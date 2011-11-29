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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 07:12 BJT

****日韩经济指标预测--11月30日-12月7日****

路透11月30日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-------------------------------11月28日当周---------------------------------

11月29日(二)

2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 50.6

2350 日本工业生产(较前月) 10月初值 +1.0% -3.3%

未来一个月工业生产预估 -- +2.3%

未来两个月工业生产预估 -- +1.8%

11月30日(三)

0130 日本加班工资(较上年同期) 10月 -- +0.2%

0500 日本房屋开工(较上年同期) 10月 -6.2% -10.8%

建筑订单(较上年同期) -- -9.3%

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% -0.2%

(较上年同期) +4.4% +3.9%

2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 买超1,005.1

外资投资日股(10亿日圆) -- 卖超77.2

12月1日(四)

0000 韩国HSBC/Markit制造业PMI 11月 -- 47.99

0000 韩国贸易收支(亿美元) 11月初值 -- 顺差41

进口(较上年同期) +12.9% +15.6%

出口(较上年同期) +12.7% +8.0%

2100 韩国外汇储备(亿美元) 11月 -- 3,109.8

2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 -4.8% -7.8%

12月2日(五)

无重要经济数据公布.

-------------------------------12月5日当周----------------------------------

12月5日(一)

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.7%

(较上年同期) -- +3.4%

12月6-7日

-- 日本外汇储备(10亿美元) 11月 -- 1,209.8

12月6日(二)

2330 日本路透短观制造业景气判断指数 12月 -- 正1

12月7日(三)

0300 韩国L货供额(较上年同期) 10月 -- +8.9%

0500 日本领先指标(较上月) 11月 -- -2.2

同时指标(较上月) -- -1.4

2350 日本银行放贷(较上年同期) 11月 -- 持平

2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 10月 -- -21.4%

(亿日圆) -- 15,848

2350 日本机械订单(较上月) 10月 -- -8.2%

(较上年同期) -- +9.8% (完)

--编译 王翔琼;审校 李爽

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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