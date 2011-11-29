日韩经济指标预测--11月30日-12月7日****

标题新闻：印尼财长称将确保今年支出对经济成长做出更大贡献；去年减支被认定造成成长不振
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路透11月30日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-------------------------------11月28日当周---------------------------------
11月29日(二)
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 50.6
2350 日本工业生产(较前月) 10月初值 +1.0% -3.3%
未来一个月工业生产预估 -- +2.3%
未来两个月工业生产预估 -- +1.8%
11月30日(三)
0130 日本加班工资(较上年同期) 10月 -- +0.2%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 10月 -6.2% -10.8%
建筑订单(较上年同期) -- -9.3%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% -0.2%
(较上年同期) +4.4% +3.9%
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 买超1,005.1
外资投资日股(10亿日圆) -- 卖超77.2
12月1日(四)
0000 韩国HSBC/Markit制造业PMI 11月 -- 47.99
0000 韩国贸易收支(亿美元) 11月初值 -- 顺差41
进口(较上年同期) +12.9% +15.6%
出口(较上年同期) +12.7% +8.0%
2100 韩国外汇储备(亿美元) 11月 -- 3,109.8
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 -4.8% -7.8%
12月2日(五)
无重要经济数据公布.
-------------------------------12月5日当周----------------------------------
12月5日(一)
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.4%
12月6-7日
-- 日本外汇储备(10亿美元) 11月 -- 1,209.8
12月6日(二)
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 12月 -- 正1
12月7日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 10月 -- +8.9%
0500 日本领先指标(较上月) 11月 -- -2.2
同时指标(较上月) -- -1.4
2350 日本银行放贷(较上年同期) 11月 -- 持平
2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 10月 -- -21.4%
(亿日圆) -- 15,848
2350 日本机械订单(较上月) 10月 -- -8.2%
(较上年同期) -- +9.8% (完)
--编译 王翔琼;审校 李爽
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，若就业和薪资继续保持增长，他对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议再次升息持开放态度。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放