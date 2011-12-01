〔中国数据〕11月汇丰PMI大降至47.7创32个月新低,制造业现明显放缓

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透北京12月1日电---汇丰(HSBC)周四公布,中国11月制造业采购经理人指数(PMI)终值大幅回落至47.7,更低於初值48.0.此数值创下32个月以来新低,环比降幅亦为三年来最大.
这显示中国制造业的运行出现明显放缓,主要原因是新接业务量大幅减少,拖累产量下降.
PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标.该数值在10月份以终值51.0创下五个月新高後,11月再度跌落至荣枯分水岭50线以下.
11月份,中国制造业产量下降,为四个月以来首见,且降速为2009年3月以来最大.月内新订单明显减少,减幅为32个月来最大.此外,产出指数与新订单指数皆创下调查历史(始於2004年4月)最大环比降幅.
值得注意的是,新接出口业务在11月份不仅继续回升,而且增速为10个月以来最大,与长期平均值大致持平.
随着原料成本回落,11月中国制造业的平均投入成本出现16个月来的首次下降,且为2009年3月以来最大.成本下降,制造业厂商因此相应下调产品价格,产出价格亦有明显降幅,为32个月以来最大.
由於产出需求下降,11月采购活动相应减少,结束了此前连续三个月的增长态势.采购库存则在11个月以来首次出现上升,但增幅仅算轻微.
PMI高於50表示制造业在扩张,低於50则表明制造业萎缩;它是一个建基於五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)
--发稿 谢衡/尹媛婷; 审校 丁淑琴
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