更正(公司方):〔欧洲个股〕瑞士宝盛银行称亚洲区员工数会不减反增,冀提高中国QFII额度

(更正:内文第三段Thomas R.Meier的中文公司方更正为"缪康弘",非"缪康宏".)

路透上海11月30日电---尽管瑞士最大的私人银行集团--宝盛银行BAER.VX此前已宣布将在全球裁减150名员工,但其亚洲区高层周三在上海表示,亚洲地区的员工数将会继续增加,因本地发展形势相当不错.

宝盛今年刚获得1亿美元的中国合格境外机构投资者(QFII)额度,但因其客户需求强劲,公司方面预计明年将会再提申请,增加自身的QFII额度.

"在亚洲,会继续壮大我们的专业团队(私人银行家),"公司亚洲区首席执行官(CEO)缪康弘(Thomas R.Meier)在新闻会上指出,裁减150名员工,是为了确保公司的成本结构能符合新的收入能力,主要是受欧洲等传统市场的影响.但亚洲市场情况不错,宝盛不太会受到影响.

上月,宝盛银行宣布一个削减成本计划,包括裁减150名员工,整个计划的开支约在5,000万瑞士法朗,但这样可使公司每年节约4,000万瑞士法朗的成本.[ID:nL5E7ME0AG]

具有120年历史的宝盛银行目前在全球20多个国家设立逾40家分支机构,瑞士和亚洲是其两大本土市场,全球员工数已超过3,600名.截止10月底,其旗下管理资产为1,660亿瑞士法朗.是继瑞银UBSN.VX和瑞信CSGN.VX之後,瑞士第三大资产管理业者.

在亚洲,瑞士宝盛已在新加坡和香港开设分行,并在雅加达设立投资咨询办事处.周三,瑞士宝盛银行宣布上海代表处正式开业,成为其在亚洲设立的第四个分支.

宝盛上海代表处首席代表孙妍表示,目前代表处主要职责是调研、品牌推广及与监管层沟通等.按中国规定,设立代表处两年後才可申请升格为分行."我们不排除未来在中国的任何发展机会."

中国市场对於宝盛而言,具有战略重要性.据宝盛此前发布的报告,中国是亚洲具备最高经济增长率的市场之一,未来亚洲区高资产净值人士的增长有超过一半来自中国.至2015年,预期中国拥有140万高资产净值人士,持有超过8.76万亿美元的财富.而目前中国约有50万富人,持有可投资资产约2.6万亿美元.

她还透露,宝盛的QFII产品今年9月才开始申购,已获得超额认购,而且这几个月已取得正收益."我们明年可能会申请更多的额度."(完)