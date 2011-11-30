中国将上调贫困线至2,300元--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月29日电---新华社周二报导称，中国将以农民人均纯收入2,300元作为新的国家扶贫标准，约合每人每天约1美元。

据国内研究人员和分析人士，新扶贫标准相对於现行的1,274元提高了近一倍，可能使贫困人口官方数字增加至1亿或更多，从而使中央政府对贫困家庭及地方政府提供新的补助。

北京师范大学教授李实此前接受国内媒体采访时称，若扶贫标准上调至2,000元，中国贫困人口将达到1.3亿。

一些国内学者曾表示，中国刻意保持较低的扶贫标准，以放大其脱贫工作的成就。随着中国财政收入的增加，政府似乎已准备好将更多人纳入贫困补助体系。

新标准比现有标准提高了92%，但仍未达到世界银行日均1.25美元的标准，也远远低於美国三口之家年均17,347美元的标准。

根据国家统计部门数据，2010年，农民年均人均收入为5,919元，比2009年高14.9%。农村最贫困的20%的家庭2010年人均收入仅为1,869元。（完）