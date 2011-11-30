中国将上调贫困线至2,300元--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月29日电---新华社周二报导称，中国将以农民人均纯收入2,300元作为新的国家扶贫标准，约合每人每天约1美元。
据国内研究人员和分析人士，新扶贫标准相对於现行的1,274元提高了近一倍，可能使贫困人口官方数字增加至1亿或更多，从而使中央政府对贫困家庭及地方政府提供新的补助。
北京师范大学教授李实此前接受国内媒体采访时称，若扶贫标准上调至2,000元，中国贫困人口将达到1.3亿。
一些国内学者曾表示，中国刻意保持较低的扶贫标准，以放大其脱贫工作的成就。随着中国财政收入的增加，政府似乎已准备好将更多人纳入贫困补助体系。
新标准比现有标准提高了92%，但仍未达到世界银行日均1.25美元的标准，也远远低於美国三口之家年均17,347美元的标准。
根据国家统计部门数据，2010年，农民年均人均收入为5,919元，比2009年高14.9%。农村最贫困的20%的家庭2010年人均收入仅为1,869元。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。