(重温稿)〔中港个股〕农业银行称董事会提名蒋超良任执行董事

标题新闻：印尼财长称将确保今年支出对经济成长做出更大贡献；去年减支被认定造成成长不振
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路透香港11月29日电---中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周二公布,董事会提名蒋超良为执行董事.这意味着阔别农行近16年的蒋超良,即将回归掌帅印.
农行的声明称,董事会提名蒋超良为该行执行董事候选人,任期为三年,但其委任需提交临时股东大会上审议,并报中国银监会核准其任职资格.
此前,路透引述消息人士称,蒋超良已被决策层任命为农行的党委书记,顺利当选董事长无悬念.[ID:nCH0088395]
现年54岁的蒋超良原为国家开发银行行长兼副董事长,此前曾任交通银行(3328.HK)(601328.SS)董事长.
原农行董事长项俊波出任保监会主席後,该行董事长一直悬空.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，若就业和薪资继续保持增长，他对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议再次升息持开放态度。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放