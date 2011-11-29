〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货因低接买盘收高,受助于美元走软且股市走强

路透芝加哥11月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,因出现低接买盘、美元走软、原油价格上涨且股市走强.

交易商表示,对欧元区债务危机的乐观情绪升温,提振大豆.但评级机构惠誉警告称可能调降美国债信评等,令谨慎情绪仍存.

欧元兑美元周二走强,因意大利成功标售公债令投资者获得宽慰,尽管意大利仍需为此支付创纪录的成本.

一名农业气象学家周二表示,雨雪天气将延缓美国本周最後的收割进程,大平原地区硬红冬麦产区本周末前料将出现更多降雨.也有人担心巴西Mato Grosso和Rio Grande do Sul两片大豆种植区的旱情.

11月22日止当周,大型投机客的CBOT大豆净空头持仓增加17,542口至23,522口.

1月合约处於所有重要移动均线下方.九日相对强弱指标为33.

CBOT-1月大豆合约SF2涨4美分,每蒲式耳11.25美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1上扬0.27美分,至每磅49.18美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1下跌1.7美元,报每吨286.1美元.

今日CBOT大豆预估成交量为163,401口,豆油为139,062口,豆粕为95,625口.

以下为CBOT农产品期货在2009 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 598.00 6.25 1.1% -4.9%

CBOT大豆Sc1 1125.00 4.00 0.4% -19.3%

CBOT豆粕SMc1 286.10 -1.70 -0.6% -22.7%

CBOT豆油BOc1 49.18 0.27 0.6% -14.8%

CBOT小麦Wc1 594.50 19.75 3.4% -25.1%

CBOT稻米RRc1 1437.00 22.50 1.6% 2.7%

欧盟小麦BL2X1 181.00 0.75 0.4% -28.3%

道琼工业指数.DJI 11,584 61 0.5% 0.1%

现货金XAU= 1719.20 8.61 0.5% 21.1%

欧元/美元EUR= 1.3326 0.0015 0.1% -0.2%

美元指数.DXY 79.0240 -0.2400 -0.3% 0.0%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1828 19 1.1% 3.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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