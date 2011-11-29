〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收升3.2%,因回补空头

企业并购：德意志交易所和LSE将正式提出剥离法国清算业务LCH
路透法兰克福2月7日 - 德意志交易所 称，该交易所及伦敦证券交易所集团(LSE)将正式提出剥离旗下法国清算业务，作为对欧盟执委会的交代，缓解后者对于两家交易所合并所带来的反垄断担忧。
路透芝加哥11月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨,录得逾一个月最大单日升幅,交易商说,市场受空头回补带动.
美元走弱对小麦提供进一步支持.
商品期货交易委员会(CFTC)周一下午发布的数据显示,非商业交易商持有的小麦空头头寸为至少2006年1月来最多.
交易商说,CBOT小麦近期下跌至近五个月低位为空头回补提供良好机会.
美国农业部周一稍晚称,美国冬麦生长优良率为52%,较之前一周升2个百分点.
指标CBOT-12月软红冬麦WZ1收升19-3/4美分,报每蒲式耳5.94-1/2美元.
CBOT小麦预估成交量为102,782口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
路透法兰克福2月7日 - 德意志交易所 称，该交易所及伦敦证券交易所集团(LSE)将正式提出剥离旗下法国清算业务，作为对欧盟执委会的交代，缓解后者对于两家交易所合并所带来的反垄断担忧。
路透首尔2月7日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市卖超1,621亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 7日 -162.1 146.3 -32.4 ^2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。