〔美国债市〕公债价格因经济数据较好而下跌,欧洲忧虑依然存在

* 美国消费者信心指数上升提振了经济复苏希望

* 对意大利公债标售结果的解读好坏不一

* 惠誉对英国债信评级风险发出警告

路透纽约11月29日电---美国公债价格周二下跌,美国消费增长的迹象激励投资者买入股票,不过对欧债危机结果的担忧使市场较为谨慎.

美国11月消费者信心数据反弹幅度高於预期,进一步打压了美国公债的避险魅力,此後公债扩大跌势.

"人们对上周末零售销售活动较为乐观,"纽约Williams Capital Group固定收益销售及交易主管David Coard称.

但公债价格跌势有限,因为"欧洲可能不会传来什麽令人振奋的消息,"他称.

午後公债价格短暂上扬,因惠誉称英国在保持AAA评级的同时,吸收进一步经济冲击的能力基本枯竭,除非政府采取新举措.[ID:nCN1250640]

欧洲在财政方面面临挑战的另一迹象是,意大利成功标售75亿欧元公债,缓解了人们对该国能否进入资本市场融资的忧虑,但其借贷成本升至近8%的纪录高位.

尾盘交易中,美国指标10年期公债US10YT=RR跌9/32,收益率从周一尾盘的1.98%升至2.0%.

30年期公债US30YT=RR跌19/32,收益率从周一尾盘的2.94%升至3.96%.

10年期公债收益率自11月初以来一直锁定在2%上下15个基点内,因投资者关注欧洲局势,以评估欧债危机对全球的潜在影响.

欧元区财长本周将在主要峰会上就加强欧元区救助基金的细节达成一致,下一步是努力遏制危机在债市内蔓延.

对欧洲将出台解决危机的决定性措施的希望,再加上美国感恩节长周末消费上升,均激励了投资者寻求较美国公债收益率更高的替代资产.

"感恩节假期零售销售好於预期及对即将召开的欧洲财长峰会的希望令周初的风险交易重返市场,"多伦多Gluskin Sheff首席分析师David Rosenberg称.

周二有数据显示,美国11月消费者信心从两年半低点反弹,因人们对就业和收入前景的忧虑降低,令周末零售销售数据增长引发的乐观情绪进一步增强.

美国经济谘商会公布,11月美国消费者信心指数为56.0,10月消费者信心指数修正後为40.9.[ID:nCN1247950]这是7月以来最高水平,轻松超过了分析师预计的44.0.

投资者亦在斟酌美国楼市持续挣扎的证据.

美国9月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整後较上月下跌0.6%,预估为持平,8月修正後为下跌0.3%.[ID:nCN1247898]

-----------------------2041GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-32/32 (持平) 0.258

五年期公债US5YT=RR 99-23/32 (-2/32) 0.933

10年期公债US10YT=RR 99-31/32 (-10/32) 2.003

30年期公债US30YT=RR 103-1/32 (-27/32) 2.971 (完)

--编译 于春红;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>