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期货期权 | 2011年 11月 30日 星期三 05:10 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收高0.28%,Nasdaq指数回落0.47%

路透纽约11月29日电---美国股市周二涨跌互现,道指和标普500指数连续第二天收涨,因强於预期的消费者信心数据和解决欧洲财政问题的努力将取得进展的希望提振市场人气.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收涨32.62点,或0.28%,报11,555.63点;标准普尔500指数.SPX收升2.64点,或0.22%,至1,195.19点.Nasdaq指数.IXIC回落11.83点,或0.47%,至2,515.51点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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