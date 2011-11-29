〔美国股市〕道琼工业指数收高0.28%,Nasdaq指数回落0.47%

企业并购：德意志交易所和LSE将正式提出剥离法国清算业务LCH
路透法兰克福2月7日 - 德意志交易所 称，该交易所及伦敦证券交易所集团(LSE)将正式提出剥离旗下法国清算业务，作为对欧盟执委会的交代，缓解后者对于两家交易所合并所带来的反垄断担忧。
路透纽约11月29日电---美国股市周二涨跌互现,道指和标普500指数连续第二天收涨,因强於预期的消费者信心数据和解决欧洲财政问题的努力将取得进展的希望提振市场人气.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收涨32.62点,或0.28%,报11,555.63点;标准普尔500指数.SPX收升2.64点,或0.22%,至1,195.19点.Nasdaq指数.IXIC回落11.83点,或0.47%,至2,515.51点.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透法兰克福2月7日 - 德意志交易所 称，该交易所及伦敦证券交易所集团(LSE)将正式提出剥离旗下法国清算业务，作为对欧盟执委会的交代，缓解后者对于两家交易所合并所带来的反垄断担忧。
路透首尔2月7日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市卖超1,621亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 7日 -162.1 146.3 -32.4 ^2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。