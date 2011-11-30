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地产资讯 | 2011年 11月 30日 星期三 23:07 BJT

〔表格〕美国10月成屋待完成销售指数较上月猛增10.4%,预估为增长1.5%

路透11月30日电---全美不动产协会(NAR)周三公布,美国10月成屋待完成销售指数较上月猛增10.4%,至93.3,预估为增长1.5%.

美国10月成屋待完成销售同比大幅增长9.2%.

10月成屋待完成销售增幅和指数水平均为去年11月以来最高.

10月 9月 前值 10年10月

指数 93.3 84.5 84.5 85.5

10月 9月 前值 11年10月/10年10月

变动(%) 10.4 -4.6 -4.6 9.2

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--编译 母红;审校 利棣儿

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