〔表格〕美国10月成屋待完成销售指数较上月猛增10.4%,预估为增长1.5%

标题新闻：澳洲12月经季调自住房屋融资较前月增长0.4%，投资性房屋融资下降1.0%
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路透11月30日电---全美不动产协会(NAR)周三公布,美国10月成屋待完成销售指数较上月猛增10.4%,至93.3,预估为增长1.5%.
美国10月成屋待完成销售同比大幅增长9.2%.
10月成屋待完成销售增幅和指数水平均为去年11月以来最高.
10月 9月 前值 10年10月
指数 93.3 84.5 84.5 85.5
10月 9月 前值 11年10月/10年10月
变动(%) 10.4 -4.6 -4.6 9.2
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--编译 母红;审校 利棣儿
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