澳新经济指标预测--11月30日-12月7日****

标题新闻：印尼财长称将确保今年支出对经济成长做出更大贡献；去年减支被认定造成成长不振
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路透11月30日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------11月28日当周--------------------------------
11月30日(三)
0030 澳洲民间信贷 10月终值 +0.4% +0.5%
房屋信贷 -- +0.5%
0030 澳洲资本支出(较前季) 第三季 +8.3% +4.9%
工厂/机械资本支出(较前季) +4.5% +2.2%
建筑资本支出(较前季) +10.0% +7.3%
2145 新西兰贸易条件指数(较前季) 第三季 持平 +2.3%
12月1日(四)
0030 澳洲建筑许可(较前月) 10月 +3.5% -13.6%
民间建筑许可(较前月) -- +1.1%
0030 澳洲零售销售(较前月) 10月 +0.4% +0.4%
12月2日(五)
无重要经济数据公布.
--------------------------------12月5日当周--------------------------------
12月4-5日
2330 澳洲TD-MI通胀指标 11月 -- +0.1%
12月5日(一)
0030 澳洲企业库存 第三季 -- +2.5%
0030 澳洲企业税前利润 第三季 -- +3.8%
0030 澳洲企业利润总额 第三季 -- +6.7%
0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 11月 -- -0.6%
报纸招聘广告(较前月) -- -2.7%
12月6日(二)
0030 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第三季 -- 盈余74.2
0030 澳洲净出口对GDP的贡献 第三季 -- -0.50%
0330 澳洲央行利率决定 12月 -- 4.50%
12月7日(三)
0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +1.2%
(较上年同期) -- +1.4%
2000 新西兰央行利率决定 2.5% 2.5%(完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
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美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，若就业和薪资继续保持增长，他对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议再次升息持开放态度。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放