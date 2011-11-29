《综述》美国11月消费者信心反弹且远超预估,但9月房价下降

* 消费者信心11月反弹

* 房价9月下降0.6%,第三季下滑1.2%

* 资不抵债的借款人数量第三季减少

* 最近一周连锁店销售上升

路透纽约11月29日电---美国人本月对经济形势的担心有些缓解,但9月房价意外下跌突显经济复苏的基础薄弱.

11月消费者信心从上月所及两年半低点反弹,而且美国零售商公布强劲销售表现,因上周的假期购物季开局不错.

美国经济谘商会周二公布,11月美国消费者信心指数为56.0,触及7月以来高点,远远超过分析师预估的44.0.10月消费者信心指数修正後为40.9,前值为39.8.[ID:nCN1247950]