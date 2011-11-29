《综述》美国11月消费者信心反弹且远超预估,但9月房价下降

企业并购：德意志交易所和LSE将正式提出剥离法国清算业务LCH
路透法兰克福2月7日 - 德意志交易所 称，该交易所及伦敦证券交易所集团(LSE)将正式提出剥离旗下法国清算业务，作为对欧盟执委会的交代，缓解后者对于两家交易所合并所带来的反垄断担忧。
* 消费者信心11月反弹
* 房价9月下降0.6%,第三季下滑1.2%
* 资不抵债的借款人数量第三季减少
* 最近一周连锁店销售上升
路透纽约11月29日电---美国人本月对经济形势的担心有些缓解,但9月房价意外下跌突显经济复苏的基础薄弱.
11月消费者信心从上月所及两年半低点反弹,而且美国零售商公布强劲销售表现,因上周的假期购物季开局不错.
美国经济谘商会周二公布,11月美国消费者信心指数为56.0,触及7月以来高点,远远超过分析师预估的44.0.10月消费者信心指数修正後为40.9,前值为39.8.[ID:nCN1247950]
路透法兰克福2月7日 - 德意志交易所 称，该交易所及伦敦证券交易所集团(LSE)将正式提出剥离旗下法国清算业务，作为对欧盟执委会的交代，缓解后者对于两家交易所合并所带来的反垄断担忧。
路透首尔2月7日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市卖超1,621亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 7日 -162.1 146.3 -32.4 ^2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。