《综述》欧洲扩大EFSF救助能力力不从心,或要求IMF增援

* 欧元区财长将就发挥救助基金杠杆作用的规定达成一致

* 荷兰财长称EFSF资金不足,IMF需要予以支持

* 意大利举债成本接近8%

* 标普可能调降法国评等展望至负面--报导

* 欧央行从银行业吸纳的资金不足以抵消欧元区债券购买规模

* 欧元集团同意向希腊释出80亿欧元资金

路透布鲁塞尔/米兰11月29日电---欧元区各国财长周二勉力扩大救助基金的救助能力,提升了要求国际货币基金组织(IMF)予以更多援助的可能性,此前意大利举债成本触及近8%的欧元面世以来高位.

主权债务危机已困扰欧洲两年之久,投资者纷纷逃出欧元区债券市场,欧系银行也在抛售政府公债,南欧银行业存款缩水,而经济衰退隐现加剧了这种困境,助燃对欧元命运的疑虑.

意大利三年期公债标售得标利率创7.89%的纪录高位,远超过10月末的4.93%,10年期公债得标利率亦达7.56%,10月末时为6.06%.