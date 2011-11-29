《综述》欧洲扩大EFSF救助能力力不从心,或要求IMF增援

企业并购：德意志交易所和LSE将正式提出剥离法国清算业务LCH
路透法兰克福2月7日 - 德意志交易所 称，该交易所及伦敦证券交易所集团(LSE)将正式提出剥离旗下法国清算业务，作为对欧盟执委会的交代，缓解后者对于两家交易所合并所带来的反垄断担忧。
* 欧元区财长将就发挥救助基金杠杆作用的规定达成一致
* 荷兰财长称EFSF资金不足,IMF需要予以支持
* 意大利举债成本接近8%
* 标普可能调降法国评等展望至负面--报导
* 欧央行从银行业吸纳的资金不足以抵消欧元区债券购买规模
* 欧元集团同意向希腊释出80亿欧元资金
路透布鲁塞尔/米兰11月29日电---欧元区各国财长周二勉力扩大救助基金的救助能力,提升了要求国际货币基金组织(IMF)予以更多援助的可能性,此前意大利举债成本触及近8%的欧元面世以来高位.
主权债务危机已困扰欧洲两年之久,投资者纷纷逃出欧元区债券市场,欧系银行也在抛售政府公债,南欧银行业存款缩水,而经济衰退隐现加剧了这种困境,助燃对欧元命运的疑虑.
意大利三年期公债标售得标利率创7.89%的纪录高位,远超过10月末的4.93%,10年期公债得标利率亦达7.56%,10月末时为6.06%.
该收益率也超过希腊、爱尔兰和葡萄牙被迫申请国际援助时的水准,但欧洲股市和欧洲债券上扬,因最多75亿欧元的公债标售获得强劲买需,压力明显得到缓解.
路透法兰克福2月7日 - 德意志交易所 称，该交易所及伦敦证券交易所集团(LSE)将正式提出剥离旗下法国清算业务，作为对欧盟执委会的交代，缓解后者对于两家交易所合并所带来的反垄断担忧。
路透首尔2月7日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市卖超1,621亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 7日 -162.1 146.3 -32.4 ^2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。