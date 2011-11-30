中国敦促南北苏丹保障石油出口顺畅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月29日电---中国周二敦促南北苏丹政府尽快解决石油过境费争端。中国是两国石油的主要购买国，上述争端导致苏丹阻止内陆国南苏丹出口石油。
南苏丹於今年7月9日脱离苏丹独立，尽管两国互怀敌意，但中国试图与两国均保持良好关系。
但中国的平衡之举面临考验。苏丹周一宣布，已停止南苏丹的石油出口，除非双方就过境费达成一致，此举加剧了南北苏丹石油争端。
分裂前的苏丹石油日产量约为50万桶，南苏丹占其中四分之三。石油是两国的经济命脉。
苏丹多数石油储量位於南苏丹，但南苏丹向中国等国家出口石油，需要经由北苏丹的石油管道和海港。
中国外交部发言人洪磊敦促两国政府避免石油供应出现中断。
洪磊在例行记者会上称：“我们一贯认为保持石油正常生产对南北苏丹都非常重要。”
“希望双方继续保持冷静与克制，采取灵活务实的态度，尽快通过协商谈判解决彼此间分歧。”
“我们相信两国政府都将信守承诺，确保石油合作的稳定性、持续性，保护中方企业的合法利益和人员财产安全。”（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。