中国官员呼吁欧盟取消对华武器禁运

中国政策：2020年底前完成全国生态保护红线划定--国务院
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔11月29日电---中国军方官员周二称，欧盟应当取消对华武器禁运，与中国建立更紧密的军事关系，以加强商业关系。
国防大学战略研究所副所长孟祥青称，“军事关系可以加强我们（中国与欧盟）的商业关系，且发展的潜能巨大。”
他说，“我们眼下还没有真正的相互平等对待。许多中国军方人士认为武器禁运并非军事制裁，而是政治制裁。”
欧盟在中国1989年春夏风波之後，开始对中国实施武器禁运。
深陷债务危机的欧洲，希望将中国的外汇储备作为援助其应对危机的可能来源之一。在欧盟和中国政府、商界领袖和专家学者召开的会议上，中方代表建议欧洲改善对华军事关系，增加投资机会。
中国外交部欧洲司参赞华春莹在谈到武器禁运时称，“我们需要消除这一冷战思想。”
她说：“我们一直都是保持耐心，甚至还会更加有耐心......但解决这些问题，或许会向建立我们一直呼吁的真正战略信任迈出一小步。”（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
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