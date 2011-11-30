中国有意投资乌干达公路铁路建设

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透坎帕拉11月29日电---据乌干达总统办公室声明，中国表示有意愿在乌干达建设公路与铁路。近年来，中国已在乌干达迅速扩张其经济足迹。
声明称，中国国防部长梁光烈於周日开始了对乌干达的访问，在与乌干达总统穆塞韦尼（Yoweri Museveni）的会谈中，梁光烈表示了上述意思。
声明写道：“来访的中国国防部长说，中国企业对乌干达的铁路与公路建设会感兴趣。”
在过去五年，中国投资了数亿美元，用於乌干达交通与通信基础设施的发展，以及乌干达政府办公楼的建设。
其中有两个最主要的项目，一个是2007年中国承接的总投资9,300万美元的总统府大楼建设，另一个是连接该国首都坎帕拉与恩德培国际机场的收费公路建设。
中国海洋石油总公司(0883.HK)也与法国石油公司道达尔(TOTF.PA)提议，和在乌干达拥有油田的伦敦上市石油公司Tullow Oil(TLW.L)组建合作夥伴关系，共同开发乌干达新兴的石油行业，该提议正等待乌政府批准。
若获批准，该夥伴关系预计将开启一项100亿美元的投资，以在乌干达西部艾伯丁盆地（Albertine basin）启动石油生产。2006年此处发现石油。（完）
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。