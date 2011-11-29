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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 07:09 BJT

全球外汇市场11月30日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月29日(二)

2315 - 日本11月制造业采购经理人指数(PMI).

2350 - 日本10月工业生产.

11月30日(三)

0001 - 英国11月GFK消费者信心指数.

0030 - 欧洲央行执委会成员史塔克讲话.

0030 - 澳洲第三季工厂/机械资本支出.

0030 - 澳洲第三季建筑资本支出.

0030 - 澳洲第三季民间新资本支出.

0030 - 澳洲10月民间信贷.

0100 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话.

0130 - 日本10月加班工资.

0130 - 日本央行副总裁西村清彦讲话.

0500 - 日本10月房屋开工.

0500 - 日本10月建筑订单.

0700 - 德国10月零售销售.

0745 - 法国10月消费者支出.

0745 - 法国10月生产者物价指数(PPI).

0800 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉讲话.

0845 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)就货币政策和经济形势发表演讲.

0855 - 德国11月就业数据.

0900 - 意大利10月失业率.

1000 - 欧元区11月消费者物价调和指数(HICP).

1000 - 欧元区10月失业率.

1000 - 意大利11月消费者物价指数(CPI)及HICP.

1030 - 瑞士11月KOF领先指标.

1100 - 意大利10月PPI.

-- - 欧盟经济暨金融事务委员会会议.

-- - 世界贸易组织(WTO)总理事会会议.

1400 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)就经济危机进行辩论.

1600 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯讲话.

2145 - 新西兰第三季贸易条件.

2145 - 新西兰第三季进/出口.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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