全球外汇市场11月30日主要消息

标题新闻：印尼财长称将确保今年支出对经济成长做出更大贡献；去年减支被认定造成成长不振
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11月29日(二)
2315 - 日本11月制造业采购经理人指数(PMI).
2350 - 日本10月工业生产.
11月30日(三)
0001 - 英国11月GFK消费者信心指数.
0030 - 欧洲央行执委会成员史塔克讲话.
0030 - 澳洲第三季工厂/机械资本支出.
0030 - 澳洲第三季建筑资本支出.
0030 - 澳洲第三季民间新资本支出.
0030 - 澳洲10月民间信贷.
0100 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话.
0130 - 日本10月加班工资.
0130 - 日本央行副总裁西村清彦讲话.
0500 - 日本10月房屋开工.
0500 - 日本10月建筑订单.
0700 - 德国10月零售销售.
0745 - 法国10月消费者支出.
0745 - 法国10月生产者物价指数(PPI).
0800 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉讲话.
0845 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)就货币政策和经济形势发表演讲.
0855 - 德国11月就业数据.
0900 - 意大利10月失业率.
1000 - 欧元区11月消费者物价调和指数(HICP).
1000 - 欧元区10月失业率.
1000 - 意大利11月消费者物价指数(CPI)及HICP.
1030 - 瑞士11月KOF领先指标.
1100 - 意大利10月PPI.
-- - 欧盟经济暨金融事务委员会会议.
-- - 世界贸易组织(WTO)总理事会会议.
1400 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)就经济危机进行辩论.
1600 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯讲话.
2145 - 新西兰第三季贸易条件.
2145 - 新西兰第三季进/出口.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 吴云凌;审校 孙茉莉
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
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--台湾....[TW/DIARYCN]
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美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，若就业和薪资继续保持增长，他对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议再次升息持开放态度。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放