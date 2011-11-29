〔国际油市〕NYMEX原油期货削减涨幅,受API报告原油库存增加拖累

全球金市：金价在三个月高位略低处徘徊，受避险需求上升支撑
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
* API:原油和馏分油库存增加,汽油下降
* 美国消费者信心指数从两年半低位反弹
* 意大利勉力标售公债,但溢价创历史水平
* 伊朗抗议者袭击英国驻德黑兰大使馆
* EIA石油库存数据即将於周三公布
路透纽约11月29日电---美国原油期货在周二盘後时段削减涨幅,此前行业数据显示美国原油库存上周增长340万桶,与库存略微下降的市场预估大相径庭.
美国石油协会(API)周二公布,美国截止11月25日当周原油库增加340万桶,路透调查预估为减少20万桶.[ID:CN1250790]
美国1月原油期货CLF2连续第三个交易日收高,受美国消费者信心指数回升和地缘政治担忧提振,此前伊朗抗议者袭击了英国驻德黑兰大使馆.
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
路透新加坡2月6日 - 亚洲柴油现货价差周一持稳，现货市场交易稀落，但供应料维持紧俏，因台湾和日本炼油厂下个月即将进行维修。
以下为0151 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨 30日移 RSI 跌% 动均值 CBOT小麦 422.75 0.25 +0.06% -1.74% 421.45 46 CBOT玉米 364.00 0.25 +0.07% -0.34% 360.53 50 CBOT大豆 1040.50 4.50 +0.43% +1.31% 1032.27 50 CBOT稻米 9.49 $0.00 +0.00% -0.63% $9.69 32 WTI原油 53.21 $0.20 +0.38% -1.15% $52.94 52 汇率 欧元/美元 $1.073 -$0.002 -0.20% -0.50%