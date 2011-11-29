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商品期货 | 2011年 11月 30日 星期三 07:20 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货削减涨幅,受API报告原油库存增加拖累

* API:原油和馏分油库存增加,汽油下降

* 美国消费者信心指数从两年半低位反弹

* 意大利勉力标售公债,但溢价创历史水平

* 伊朗抗议者袭击英国驻德黑兰大使馆

* EIA石油库存数据即将於周三公布

路透纽约11月29日电---美国原油期货在周二盘後时段削减涨幅,此前行业数据显示美国原油库存上周增长340万桶,与库存略微下降的市场预估大相径庭.

美国石油协会(API)周二公布,美国截止11月25日当周原油库增加340万桶,路透调查预估为减少20万桶.[ID:CN1250790]

美国1月原油期货CLF2连续第三个交易日收高,受美国消费者信心指数回升和地缘政治担忧提振,此前伊朗抗议者袭击了英国驻德黑兰大使馆.

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