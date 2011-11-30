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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 08:18 BJT

《日本重要政经日程》--11月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)

0120 - 三个月期贴现国库券标售.

0130 - 10月加班工资.

0130 - 日本央行副总裁西村清彦在京都对商界领袖发表演讲,0440起举行新闻发布会.

0300 - 一周石油数据.

0430 - 月度石油数据.

0500 - 10月房屋开工和建筑订单.

1000 - 外汇市场干预数据.

企业面:

-- - 东京车展.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王冠中

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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