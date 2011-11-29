〔中港个股〕建设银行称董事会提名王洪章任执行董事

路透上海11月30日电---中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)周三公告,提名原中国人民银行纪委书记王洪章为执行董事.

此前已有消息称,王洪章已被决策层任命该行党委书记,顺利当选董事长应无悬念.原建行董事长郭树清因稍早被任命为证监会主席,该行董事长一职空缺.

王洪章1954年7月出生,毕业于辽宁财经学院,先後在中国人民银行、工商银行(601398.SS)(1398.HK)等工作,最後职务为央行党委委员、纪委书记.

建行称,提名王洪章为执行董事候选人的议案将提交2012年第一次临时股东大会审议.

建行A股周二收报4.73元人民币,H股同日收报5.3港元.(完)